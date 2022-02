Interrupção do fornecimento de água no Caminho de Santo Amaro e na Estrada da Vitória

A Câmara Municipal do Funchal informa que, devido à realização de intervenções, será interrompido o fornecimento de água no Caminho de Santo Amaro esta quarta-feira, 16 de Fevereiro, entre as 9 e as 13 horas.

A interrupção ocorre no âmbito da Empreitada de Controlo e Monitorização de Fugas das redes de água associado ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal – 1.ª Fase (Zona Piloto).

Os arruamentos afectados pela interrupção de abastecimento de água são: Caminho de Santo Amaro; Rua da Orquídea; Rua Dr. Gastão de Deus Figueira; Impasse 2 da Rua Dr. Gastão de Deus Figueira; Impasse 1 da Rua Dr. Gastão de Deus Figueira; Rua do Santo; Rampa do Santo; Azinhaga de Santo Amaro; Rua Dr. Fernando Rebelo; Travessa Dr. Gastão de Deus Figueira; Impasse 1 de Santo Amaro; Entrada 20 do Caminho de Santo Amaro; Bairro de Santo Amaro; Caminho do Poço Barral.

Esta quinta-feira, 17 de Fevereiro, o fornecimento de água na Estrada da Vitória, nomeadamente, no Beco João Francisco Pereira e no Caminho do Ribeiro da Ponta da Laranjeira, será igualmente interrompido entre as as 9 e as 13 horas. A interrupção ocorre no âmbito da mesma empreitada de Controlo e Monitorização de Fugas das redes de água.