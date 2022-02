Associação das Pessoas com Necessidades Especiais aplaude medida da CMF

A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais - IPSS – Associação Sem Limites congratula a Câmara Municipal do Funchal (CMF) por colocar a limitação horária de duas horas para a utilização dos estacionamentos reservados a pessoas com deficiência portadoras do dístico de estacionamento.

"Esta limitação foi uma sugestão da associação em 2020, junto da anterior vereação, depois de ouvir sócios utilizadores, bem como agentes da PSP. Achamos que a limitação horária poderá trazer maior rotatividade dos utilizadores, dando tempo para os seus afazeres junto dos serviços e permitindo um maior número de pessoas beneficiárias dos mesmos", explica o presidente, Filipe Rebelo, em comunicado.

Uma outra sugestão, e que ainda aguarda aprovação, é a autorização de estacionamento nas linha azuis, com a devida sinalização com o dístico, de forma gratuita, no caso do lugar reservado estar ocupado.

"Aguardamos novas actualizações destas regras, tendo em conta que será benéfico para os utilizadores com deficiência e seus familiares", concluiu.