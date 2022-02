Principais títulos dos jornais nacionais em destaque

Bom dia. Estes são os principais títulos dos jornais nacionais publicados nesta segunda-feira, 21 de Fevereiro de 2022.

No Correio da Manhã:

- "Dez mil provas contra Salgado. Instrução arranca hoje"

- "445 páginas de indícios incriminam arguidos em tabela junto à acusação"

- "Moreirense-FC Porto (0-1): Arbitragem desastrosa mata espetáculo"

- "Sporting-Estoril (3-0): Leão com fome de golo deixa Liga ao rubro"

- "Champions. Benfica joga Meité contra Ajax"

- "Direito de resposta do Médico António Pedro Machado"

- "Médicos pagam meio milhão por parto que correu mal"

- "Ucrânia. Mácron ganha nova ronda negocial"

- "100 mil euros a voar. Justiça liberta suspeitos de burla no MB Way"

- "Poupança. Famílias emprestam 1,5 mil milhões ao Estado"

- "Loures. Morto aos 16 anos em guerra de gangs"

No Público:

- "Um terço dos docentes sem formação para usar tecnologia nas salas de aula"

- "Reportagem: Bragança é a cidade mais próxima da alta velocidade, mas falta-lhe uma estrada"

- "Dan Graham: Morreu o artista múltiplo, arquiteto do nosso olhar"

- "Odivelas: Refeições halal na cantina para ter a 'justiça de ter as crianças à mesma mesa'"

- "Perseverance: Há um ano que a Terra tem um robô e um helicóptero a passear em Marte. E não tem parado"

- "Parlamento: O que querem afinal os partidos mudar na lei eleitoral"

- "Entrevista: 'Não podemos deixar a gestão do Governo passar para o PS', Vítor Ramalho, antigo conselheiro de Mário Soares"

- "Espanha: Socialistas e Vox beneficiam com a guerra fratricida no PP"

- "Instrução do processo: Salgado investiu e perdeu 12 milhões no ano da queda do BES"

No Jornal de Notícias:

- "Medicamentos reaproveitados vão tratar doentes com cancro"

- "Moreirense 0-1 FC Porto: Nas asas de Evanilson"

- "Suíços do processo BES queriam julgamento em 'casa' para ser mais rápido, mas juiz recusou"

- "Habitação: Recorde na venda de casas apesar da escalada de preços"

- "Ucrânia: Rússia prolonga exercícios militares na fronteira"

- "Sporting 3-0 Estoril: Campeão responde de barriga cheia ao trauma da Champions"

- "Tondela 0-1 Braga: Ricardo Horta aproxima guerreiros do terceiro lugar"

- "Parlamento: Saúde, precários e eutanásia marcam início da legislatura"

- "Matosinhos: Intervenção na ponte móvel ainda à espera de projeto"

- "Douro: Castas resistentes protegem vinha da seca"

No Diário de Notícias:

- "António Filipe: 'Não é expectável que o PCP possa ter a influência política e social que já teve'"

- "Costa aproveita nova legislatura para criar delfins e um candidato a Belém"

- "Emprego no Estado: Há três anos a aumentar, precários na função pública atingem recorde de 91 mil"

- "Indústria: Grandes consumidores de energia pedem choque fiscal no preço das renováveis"

- "Reinventar Portugal 2022/2026: Amílcar Falcão, Reitor da Universidade de Coimbra: 'Aguardo com expectativa a versão 2.0 do Orçamento do Estado'"

- "Transição energética: É preciso diplomacia climática e garantir investimento para África se eletrificar"

- "Silva Ribeiro: Almirante doa 1700 livros à Biblioteca de Pombal"

- "José Gomes André: 'EUA vivem guerra civil e ideológica, social e política', diz professor de Estudo Americanos"

- "Entrevista: Itamar Vieira Junior, Prémio Leya 2018: 'Nos carrascos também existem humanidade'"

No Inevitável:

- "A maior guerra na Europa desde 1945?"

- "Entrevista a Camané: 'Precisamos de alimentar a alma, de encher um copo que está vazio'"

- "Chaplin: A verdade sombria por trás do génio da comédia"

- "'O empresário português já mostrou ser resiliente e visionário'"

- "Covid-19: Fim das restrições em Inglaterra, Rainha testa positivo aos 95 anos"

- "Finanças Pessoais: Saiba se consolidar créditos é a melhor opção"

- "Sobrinho, Bataglia e cem portugueses apanhados nos Suisse Secrets"

No Negócios:

- "ASAE quer apertar controlo à compra de artigos de luxo"

- "'Slots' da TAP podem ter de ir a concurso mais do que uma vez"

- "Conversa capital: Rui Nuno Baleiras: Revés eleitoral? 'Há males que vêm por bem'"

- "Investidor privado: O código para decifrar a ciberproteção da carteira"

- "Futebol tem maior impacto de sempre no PIB nacional"

- "Energia: Power Dot vai acelerar expansão de carregadores"

- "PRR: Reformas escassas adiam convergência com a Europa"

- "Execução: IGF quer mais pessoal para controlar fundos da UE"

- "António Moita: Quando o líder do PSD for de direita, até o nome podem mudar"

- "Luís Marques Mendes: Medina nas Finanças deverá ser a novidade no Governo"

No A Bola:

- "Sporting-Estoril (3-0): Noite de reis. Matheus marcou e foi o melhor leão em Alvalade"

- "Moreirense-FC Porto (0-1): Dragões acabam a sofrer"

- "Benfica. Vlachodimos contra a máquina"

- "Hulk estraga festa ao Flamengo de Paulo Sousa"

No Record:

- "Sporting-Estoril (3-0): Resposta de campeão. Leão ultrapassa goleada da Champions com triunfo sem espinhas"

- "Moreirense-FC Porto (0-1): Dragão ganha com sustos"

- "Benfica. Teste de fogo frente a ataque demolidor. Nelson Veríssimo estuda antídoto para travar Ajax"

- "Inglaterra. Leeds-Man. United (2-4): Bruno em grande"

- "Ciclismo: Evenepoel bisa no Algarve"

E no O Jogo:

- "Moreirense-FC Porto (0-1): Agarrados ao topo. Dragões voltaram a sofrer em Moreira de Cónegos, mas desta vez ganham para o susto"

- "Conceição: 'Tivemos momentos muito bons'"

- "Sporting-Estoril (3-0): Leão regressou à zona de conforto"

- "Tondela-Braga (0-1): Horta tranca o quarto"

- "Benfica. Alerta amarelo para meia dúzia"