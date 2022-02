Finanças e famílias em destaque nas edições desta segunda-feira

Bom dia. Nas edições dos jornais nacionais desta segunda-feira, 14 de Fevereiro de 2022, destacam-se vários temas, mas sobretudo as finanças e as famílias estão com maior presença.

No Correio da Manhã:

- “Aveiro. Bancário burlão saca 423 mil € a família”

- “Está no relatório do árbitro: Bala em campo no clássico”

- “Supremo anula pena de 24 anos para pedófilo”

- “Monstro dizia ter poderes mágicos e violava enteada 3 vezes por semana”

- “Polémica. Queixa no Ministério Público contra Bruno [de Carvalho]”

- “CM pede desculpas a Joaquim Paulo Cordeiro da Conceição”

- “Escutas revelam. Vieira tenta vender palácio de luxo a Ronaldo”

- “Novo Governo. Santos Silva presidente da Assembleia”

- “Medina nas Finanças e Sampaio da Nóvoa no Ministério dos Negócios Estrangeiros”

- “Aguaceiros com pouco impacto nas barragens”

- “Saúde. Portugueses gastam mais em remédios”

- “Ataque evitado. João está isolado e sem direito a visitas”

- “Chamas destroem. Encapuzados pegam fogo a bar em Vilamoura”

No Público:

- “Apoio às rendas só foi concedido a um terço das famílias que o pediram”

- “Descentralização: ‘Os autarcas não querem avançar para o desconhecido’, diz Luísa Salgueiro, presidente da Associação Nacional de Municípios”

- “Futebol: Mobilidade dos jogadores triplicou em 50 anos”

- “Parlamento: Dinâmica dos partidos limita representação de minorias”

- “Temporada Cruzada: Chopin, morna, fado e folclore fizeram-se ouvir em Paris”

- “Dados da PSP: Violência no namoro: houve 2215 denúncias no ano passado”

- “Tensão na Ucrânia: Scholz visita Kiev e Moscovo em esperar ‘resultados’”

- “Reino Unido: ‘Partygate’ anima trabalhistas e desespera 'tories'”

No Jornal de Notícias:

- “Guerra em concursos públicos deixa famílias pobres sem comida”

- “Um terço dos alunos já tem ano dividido em dois semestres”

- “Gaia: Câmara quer acabar com último bairro de lata”

- “Violência: Agressões no namoro aumentaram 10% no ano passado”

- “Tribunais: Pandemia obriga a adiar 2500 diligências em janeiro”

- “Entrevista: ‘Decisão sobre adesão à NATO será tomada apenas pela Ucrânia’ Embaixadora Inna Ohnivets”

- “Ex-Delphi: Falta de mão de obra leva encomendas para a Turquia”

- “UEFA: Duas vagas na Champions sob ameaça dos Países Baixos”

- “Liga: Dérbis minhotos sorriem a Famalicão e Gil Vicente”

No Diário de Notícias:

- “Vício em jogos: Crianças e jovens portugueses cada vez mais dependentes”

- “O que une os deputados sub-30? Saúde mental, emancipação e salários”

- “Reinventar Portugal 2022-26: ‘Será imperdoável que um governo com maioria absoluta não coloque o país na rota do desenvolvimento’ João Luís Gaspar, reitor da Universidade dos Açores”

- “Política: ‘É necessário mudar a forma de os partidos funcionarem’, alerta Paulo Trigo Pereira”

- “Votos de emigrantes: Administração Interna culpa partidos”

- “Bruno de Carvalho: Queixa contra ex-líder do Sporting por violência doméstica no Big Brother”

- “Covid-19: Tendência de descida de infetados acentuada”

- “Negócio: Cooperativa de estafetas na capital”

- “Brasil: A arma de arremesso chama-se Dilma”

No Inevitável:

- “Castelo de Bode: Água baixou mais de 2,5 metros desde o início do ano”

- “Tensão total na Ucrânia: Estamos à beira de uma guerra global?”

- “BB: Queixa contra Bruno de Carvalho por violência doméstica”

- “O memorável universo do ZZ Spectrum tem um museu em Cantanhede”

- “Cibersegurança: Contratos no Estado disparam em 2021 para 1,6 milhões de euros”

No Negócios:

- “Famílias descontam 3,5% a mais sem revisão das tabelas do IRS”

- “Conversa Capital: Capoulas Santos: ‘Temos de relativizar o problema da seca’”

- “Privados já investiram 40 milhões na recuperação do património da IP”

- “Como proteger a sua carteira da subida de juros e inflação”

- “TAP: Bruxelas segue modelo da Air France para os ‘slots’”

- “Unicre: Transações ‘contactless’ subiram de 6% para 60%”

- “Incerteza nos juros deixa bolsas à deriva”

- “Maiores exportadoras voltam a níveis de 2016”

No A Bola:

- “Darwinismo: Avançado passa da teoria à prática e a sua evolução pesa como nunca no jogo do Benfica”

- “Alarme disparou por Grimaldo”

- “Sporting: Porro para inglês ver”

- “FC Porto. Conceição contra-ataca”

No Record:

- “Darwin licença para marcar: É quem precisa de menos tempo para atirar certeiro”

- “Sporting: Paulinho tem fórmula para bater o City: ‘Ambição e ousadia’”

- “Porro quer mostrar serviço”

- “Mais um triste episódio no clássico: Bala lançada ao relvado do dragão”

- “FC Porto: Fábio com mês de sonho”

- “Vai agir judicialmente: Rui Cerqueira desmente acusações”

No O Jogo:

- “Revolta entre os portistas: Adeptos enunciam branqueamento das ações do Sporting no clássico e desrespeito pela verdade”

- “Sporting. Palhinha titular na Champions”

- “Benfica. Darwin já tem os números”

- “Galos fogem no 5.º lugar”

- “Belenenses SAD-Vitória de Guimarães (1-0): Regresso à montanha-russa”

- “Famalicão-Moreirense (5-0): Teixeira serviu um banquete”