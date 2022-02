PCP defende regulação de preços e apoio extraordinário aos agricultores

"No decurso do ano de 2021 os custos com a produção agrícola tiveram aumentos substanciais com um aumento de 58% nos adubos e 18% na energia, tendência que mantém-se em 2022". O alerta foi deixado por Ricardo Lume, no decurso de uma acção política promovida pela CDU, este domingo, dia 20 de Fevereiro, no Mercado do Estreito de Câmara de Lobos.

Na ocasião, o deputado salientou que "de Janeiro de 2021 para Janeiro de 2022, por exemplo, o preço do adubo agrícola aumentou de 9,99 euros para 20,80 euros o que representou um acréscimo de 108%".

"Esta realidade coloca grandes dificuldades aos agricultores que mesmo antes destes aumentos do custo de produção, já tinham grandes dificuldades em manter a sua actividade", disse, frisando que "a não serem tomadas medidas para travar o aumento galopante dos custos de produção" e "medidas extraordinárias de apoio ao sector primário", podemos "estar perante uma redução drástica da actividade agrícola na nossa Região".

O resultado, nota, poderia traduzir-se na "saída do sector de centenas de agricultores, o abandono das produções agrícolas, com todas as consequências que tal realidade terá na erosão dos solos, mas também de uma maior dependência alimentar do exterior".

"A CDU considera que o Governo Regional tem nas suas mãos os meios e as competências necessárias para minimizar o aumento galopante dos custos de produção no sector primário através do seu poder de regulação dos preços, mas também garantindo apoios extraordinários para a actividade agrícola", concluiu Ricardo Lume.