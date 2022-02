Marta Fernandes é campeã nacional de esgrima nos cadetes

Marta Fernandes (ADR Ponta Delgada) conquistou hoje o título de campeã nacional de esgrima na categoria de cadetes, que decorre durante este fim-de-semana no Pavilhão da Associação Física de Torres Vedras.

Lara Luís (CDR Santanense) e Guilherme Faria (ADR Ponta Delgada ) também foram bem sucedidos, uma vez que conquistaram o bronze nas respectivas provas.

Bruno Ventura (ADR Ponta Delgada), vice-campeão regional ficou entre os 8 finalistas.

Marta Fernandes (ADRPDelgada) tinha sido vice-campeã regional do escalão no confronto com Claúdia Gomes (CDRSantanense). Foto DR.

No início da semana, a Associação de Esgrima da Madeira referia, numa nota a dar conta dos participantes na prova nacional, que alguns dos atletas tinham "o objectivo de ocupar lugar no pódio nacional e até mesmo o título nacional, por isso as expectativas estão bastante elevadas. Outros aspiram ficar pelo menos nos 8 finalistas e temos os atletas do escalão abaixo, que irão por conta própria, pois pretendem pontuar o máximo possível para o ranking nacional, uma vez que a participação no campeonato do escalão acima soma pontos para o escalão inferior".

Com estes resultados, as pretensões individuais dos atletas e da Esgrima da Madeira, que tem uma nova campeã nacional de cadetes, ficam plenamente cumpridas, pois trazem 3 medalhas para casa.