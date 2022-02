Pagamentos automáticos e caixas Multibanco operacionais

Os terminais de pagamento automático e as caixas automáticas Multibanco já estão operacionais, desde as 19:30, informou hoje a SIBS, adiantando que as equipas da empresa continuam "a monitorizar de perto o seu funcionamento".

"A SIBS confirma a indisponibilidade que afetou as operações realizadas a partir das 18:15, nos Terminais de Pagamento Automático (TPA) Multibanco e causou instabilidade nos Caixas Automáticos (CA) Multibanco. Todos os restantes serviços da SIBS estiveram a funcionar normalmente", afirmou a empresa gestora da rede.

Rede multibanco regista falhas Há queixas de utilizadores que não conseguem fazer levantamentos e pagamentos Sofia Carraca Teixeira , 18 Fevereiro 2022 - 19:30

Na nota à Lusa, a SIBS adianta, sem referir as causas dos constrangimentos nos pagamentos e levantamentos, que "as equipas técnicas da SIBS intervieram de imediato, o que permitiu a recuperação dos serviços a partir das 19:30".

"Neste momento, os serviços encontram-se operacionais, permanecendo as equipas da SIBS a monitorizar de perto o seu funcionamento", acrescenta, lamentando ainda "os inconvenientes resultantes desta ocorrência".

Antes, a SIBS tinha confirmado "a existência de alguns constrangimentos na rede de TPA", garantindo estar "a encetar todos os esforços para ultrapassar esta situação", após várias queixas de impossibilidade de fazer levantamento e pagamentos com Multibanco.