‘Confiança’ alerta para riscos de desinvestimento na Cultura

Na manhã deste sábado, 5 de Fevereiro, a equipa da coligação ‘Confiança’ na Câmara Municipal do Funchal (CMF) visitou a Porta 33, onde foram recebidos pelos seus responsáveis, Maurício Pestana Reis e Cecília Vieira de Freitas, para uma visita guiada pelo espaço desta associação, na Rua do Quebra Costas.

No final da visita, a vereadora Micaela Camacho deixou um alerta ao actual edil, que tem o pelouro da Cultura: “O desinvestimento que temos assistido nestes meses podem não só colocar em risco todas estas conquistas que têm trazido vitalidade cultural à cidade, mas também condenar ao insucesso a candidatura do Funchal a Capital Europeia da Cultura”.

“Num contexto difícil para a cultura é, no nosso entender, necessário continuar a investir na cultura sem nunca esquecer que os eventos assumem um papel de grande importância na educação, no combate à exclusão, na formação, no saber-fazer, assim como na dinamização da economia local e na projeção das cidades.”, reforçou a autarca.

Os vereadores manifestaram com agrado “a evolução que, desde 2013, o Funchal tem demonstrado a nível cultural, na democratização no acesso aos recursos, no despertar de interesse em novos públicos, na inclusão social pelas artes e na valorização dos agentes culturais madeirenses que têm levado ‘por esse mundo além’ o nome da Madeira e da cidade do Funchal”.

“A Porta 33 é uma das entidades culturais regionais, a par das Associações ‘Dançando com a Diferença’ e ‘Feiticeiro do Norte’, que têm visto o seu trabalho reconhecido com a aprovação de candidaturas ao Programa de Apoio Sustentado da DGArtes. Estas associações têm demonstrado a importância do investimento que o Município do Funchal tem vindo a efectuar nos últimos anos na cultura com resultados não só na promoção do talento dos criadores regionais, com aprofundamento das relações com o meio artístico nacional e internacional, mas também pelo trabalho social e educativo que desenvolvem nas comunidades onde se inserem”, sublinha a coligação em nota de imprensa.