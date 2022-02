Miguel Oliveira "preparado" para arranque do MotoGP após último dia de testes

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou hoje os ensaios de pré-temporada da classe MotoGP do campeonato do Mundo de velocidade em motociclismo com o 11.º melhor tempo.

No último de três dias de testes realizados no novo circuito de Mandalika, na Indonésia, o piloto de Almada fez a melhor volta ao cair do pano, na 71.ª das 73 voltas efetuadas, rodando em 1.31,620 minutos, a 0,560 segundos do mais rápido, o espanhol Pol Espargaró (Honda).

Foi o melhor registo do piloto luso na pré-temporada, mostrando a evolução da KTM, que na véspera tinha terminado a 1,2 segundos do mais rápido.

"Foi um dia duro, com muitas voltas. Fizemos muito trabalho com o pneu médio atrás. Estava calor. Tive bom ritmo de corrida, fui um dos mais rápidos. No final, pudemos centrar-nos mais nos tempos e percebemos o que fazer em qualificação para começarmos numa posição melhor as corridas", explicou o piloto luso.

As equipas recolhem, agora, às fábricas para os ajustes finais antes do arranque do campeonato, em 28 de março, no Qatar.

"Foram cinco longos dias de testes em condições difíceis. Sinto-me preparado para começar a época. Vamos com bom espírito para o Qatar e espero que tenhamos um bom arranque [de campeonato]", disse Miguel Oliveira.

A Honda voltou a cotar-se como a mais rápida, com Pol Espargaró a bater o campeão mundial, o francês Fábio Quartararo (Yamaha), por 0,014 segundos, com o também espanhol Aleix Espargaró (Aprilia) em terceiro, a 0,325 segundos.

A Aprilia esteve sempre entre os lugares cimeiros ao longo dos cinco dias de testes realizados na pré-época.