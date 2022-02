Colisão entre ligeiro e pesado faz um ferido na Fundoa

Um acidente de viação envolvendo um automóvel e um veículo pesado, esta manhã, na zona da Fundoa, provocou um ferido.

No local estão os Bombeiros Sapadores do Funchal, depois de o alerta ter surgido pelas 11h25. A equipa de socorro encontrou o ferido, um homem com cerca de 70 anos, já no exterior da viatura e com queixas na zona lombar.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.