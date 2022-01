Regata Transquadra já navega rumo à Martinica

A baía do Funchal encheu-se esta tarde de cor e muita movimentação, com a largada da segunda etapa da Regata Transquadra.

As 76 embarcações e mais de uma centena de velejadores, foram brindados com um vento fraco, entre os seis a oito nós de intensidade, no momento da largada rumo da regata oceânica e que os levará rumo à Martinica.

Depois da festa da primeira etapa, que aconteceu no passado mês de Agosto, e que ligou os velejadores das cidades francesas de Lorient e Marselha à capital madeirense, Funchal, a regata francesa, que conta já com 30 anos de existência, cumpre agora a derradeira etapa, num percurso com cerca de 2.700 milhas náuticas.

Nestas primeiras horas de prova, os velejadores estudam a melhor opção a tomar rumo a Fort-de-France, capital da Martinica. Alguns preferem o sul, outros o norte, mas todos com um objectivo único, cortar a linha de chegada instalada na Martinica.

Esta aventura pelo Oceano Atlântico deverá demorar cerca de 15 dias, onde serão muitas as histórias por contar, aquando da chegada à Martinica.

De referir que o Clube Naval do Funchal estreou-se nesta edição da Regata Transquadra como clube organizador.