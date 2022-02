Presidente da Ucrânia pede que não seja semeado o pânico

O presidente da Ucrânia disse hoje que "está tudo sob controlo" e pediu que não seja semeado o pânico após um alerta dos Estados Unidos sobre um possível ataque russo na próxima semana, eventualidade que disse não poder confirmar.

"Como presidente tenho que dizer a verdade à população. E a verdade é que temos informações diferentes. E agora o melhor amigo dos inimigos é o pânico no nosso país. E toda essa informação só ajuda ao pânico e não nos ajuda", disse, na região de Jerson, no sul do país.

Volodymyr Zelensky, que supervisionava os exercícios militares ucranianos na área, disse que não pode dizer se a Rússia atacará a Ucrânia nos próximos dias.

"Não posso dizer se concordo ou discordo [com a análise dos Estados Unidos]. Reunimos informações e analisamo-las. Não é tão simples e é por isso que não posso dar uma resposta simples", afirmou quando questionado sobre o alerta de Washington.

O presidente ucraniano disse que a Rússia poderia atacar "qualquer dia", como fez em 2014 no leste do país, mas insistiu na necessidade de "analisar todas as informações".

"Há muita informação" sobre uma invasão russa da Ucrânia, disse, pedindo a todos aqueles que têm certezas sobre uma nova agressão russa que forneçam esses dados.

O jornal norte-americano Politico noticiou que os Estados Unidos disseram aos seus aliados que a Rússia iniciará um ataque já no próximo dia 16.

"Levamos em conta toda a informação e agradecemos, mas temos que analisar bem qualquer dado, avaliar os riscos. (...) Isto não começou ontem, isto começou em 2014, então estamos preparados", afirmou.

Volodymyr Zelensky acrescentou que a Ucrânia está preparada "para qualquer passo de qualquer lugar, de qualquer fronteira".