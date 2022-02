Lavrov acusa EUA de quererem um conflito na Ucrânia e Blinken exige desescalada

A Rússia acusou hoje Washington de querer provocar um conflito na Ucrânia e os Estados Unidos exigiram uma desescalada a Moscovo, durante uma conversa telefónica entre os chefes da diplomacia dos dois países.

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia disse que Sergei Lavrov denunciou perante Antony Blinken a "campanha de propaganda lançada pelos Estados Unidos e seus aliados sobre a 'agressão russa'".

Tal campanha, segundo Moscovo, "visa a provocação, encorajando as autoridades de Kiev" a embarcar numa "resolução militar do problema do Donbass", a região oriental da Ucrânia onde as forças de Kiev lutam contra separatistas pró-russos desde 2014.

Em Washington, o Departamento de Estado anunciou que Blinken disse a Lavrov que a via da diplomacia continua aberta para resolver o conflito, mas exigiu uma desescalada a Moscovo.

Blinken reafirmou a Lavrov que uma invasão da Ucrânia "resultará numa resposta transatlântica resoluta, massiva e unida", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, citado pela agência France-Presse (AFP).