Avançado do Manchester United alvo de insultos racistas após eliminação na Taça

O avançado do Manchester United Anthony Elanga foi alvo de insultos racistas nas redes sociais, depois de falhar o penálti decisivo frente ao Middlesbrough, nos 16 avos de final da Taça de Inglaterra em futebol.

Manchester United está fora da Taça de Inglaterra O Manchester United foi hoje eliminado nos 16 avos de final da Taça de Inglaterra em futebol pelo Middlesbrough, nos penáltis, depois de um empate a um golo no final do tempo regulamentar e prolongamento.

Um porta-voz da Meta, empresa responsável pelo Instagram, revelou em comunicado que foram apagadas várias mensagens racistas que surgiram no perfil do avançado sueco, de 19 anos.

O Manchester United foi na sexta-feira eliminado nos 16 avos de final da Taça de Inglaterra em futebol pelo Middlesbrough, da II Liga inglesa, nos penáltis, depois de um empate a um golo no final do tempo regulamentar e prolongamento.

Os 'red devils' adiantaram-se no marcador aos 25 minutos, por Jadon Sancho, mas o Middlesbrough empatou aos 64, por Matt Crooks, num jogo em que o internacional português Cristiano Ronaldo falhou um penálti logo aos 20 minutos.

Nos penáltis, os três internacionais lusos do Manchester United, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot executaram com sucesso os seus remates, mas Anthony Elanga bateu por cima da barra, já no oitavo penálti, e sentenciou a eliminação da sua equipa, enquanto o Middlesbrough não falhou nenhum.