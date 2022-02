Baía do Funchal acolhe competições de canoagem este fim-de-semana

As águas da Baía do Funchal receberão, nos próximos dias 12 e 13 de Fevereiro, o Campeonato Regional de Fundo e a Taça da Madeira de Tripulações de Fundo.

As competições, organizadas pela Associação Regional de Canoagem da Madeira, serão as primeiras provas do Calendário de Competição Regional 2022.

O Campeonato Regional tem início marcado para as 10 horas de sábado, sendo um evento destinado às categorias de Iniciados, Infantis, Cadetes, Juniores, Seniores e Veteranos Masculinos e Femininos. No que concerne às distâncias, os Iniciados percorrerão 2000m, os Infantis Masculinos e Femininos, os Veteranos A, B e C Femininos e Veteranos B e C Masculinos 3000m, enquanto que os Veteranos A Masculinos, Seniores, Juniores e Cadetes Masculinos e Femininos terão pela frente 5000 metros de percurso.

Já no domingo, também pelas 10 horas, será realizada a Taça da Madeira de Tripulações de Fundo, destinada às classes K2 e K4 Iniciados, Infantis, Cadetes, Juniores, Seniores e Veteranos Masculinos e Femininos. No que concerne as distâncias da Taça, mantêm-se as do campeonato regional.

Para o campeonato encontram-se inscritas 128 embarcações, envolvendo a participação de 128 canoístas, enquanto que na Taça de Tripulações encontram-se inscritas 30 embarcações envolvendo a participação de 94 canoístas, oriundos da Associação de Desportos e Natureza da Ponta do Sol, Associação Náutica de Câmara de Lobos, Centro Treino Mar, Clube Naval da Calheta, Clube Naval do Funchal e Ludens Clube de Machico.

De destacar que os Campeões Regionais irão representar a Madeira no Campeonato Nacional de Fundo, a ter lugar nos dias 26 e 27 de Março em Mirandela e na Taça de Portugal de Tripulações de Fundo, que se realizará nos dias 2 e 3 de Abril, em Melres (Gondomar).