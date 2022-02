Machico acolhe seis formandos no âmbito do Programa Municipal de Ocupação e Formação em Contexto de Trabalho

No âmbito do Programa Municipal de Ocupação e Formação em Contexto de Trabalho, promovido pela Câmara Municipal de Machico, o presidente da Autarquia, Ricardo Franco recebeu esta quinta-feira, 3 de Fevereiro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho seis novos formandos deste programa, para proceder à assinatura do acordo com os mesmos.

Segundo a autarquia, o programa, que tem a duração de um ano, surgiu da necessidade de criar oportunidades e experiências em contextos de trabalho, "sobretudo após o aparecimento da pandemia da covid-19 que gerou um aumento exponencial de desemprego". O programa surge com o intuito de minimizar os efeitos da crise.

Com o programa, o município pretende facultar as condições necessárias para que os formandos possam ter uma oportunidade de experimentação em contexto real de trabalho, estando incluídos projectos a serem desenvolvidos em diversas áreas das unidades orgânicas da Câmara Municipal de Machico.

Com estes seis novos elementos, a autarquia passa a contar com 20 formandos abrangidos pelo projecto. Nesta fase, as áreas onde serão colocados são: Educação, Património, Topografia, bem como manutenção dos espaços e instalações municipais.