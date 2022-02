NÓS, Cidadãos! pede fim das obras na Rua Nova Pedro José de Ornelas no Funchal

O partido NÓS, Cidadãos! veio hoje a público alertar para o estado das obras que decorrem na Rua Nova Pedro José de Ornelas, desde 2021.

"Apesar de transitável, a Rua Nova Pedro José de Ornelas representa agora um cuidado acrescido – e perigo – para os automobilistas, mas sobretudo motociclistas (que são cada mais), pois há buracos abertos sem protecção e desníveis no pavimento bastante acentuados, para além de uma vala aberta em algumas partes do troço e noutras tapada com gravilha que se espalha por todo lado e danifica as viaturas, quando ali passam", refere o NÓS, Cidadãos! em nota remetida à imprensa.

"Em certas partes, o asfalto apresenta também abatimento do piso, rachaduras/buracos de alguma dimensão que podem provocar desde o rebentamento de um pneu a um despiste/acidente e, no caso dos motociclistas, uma queda com sérias consequências para a integridade física destes, para além de danos materiais", salienta a mesma nota.

O partido diz ter recebido queixas desta situação por parte de "vários residentes nesta zona e freguesia do Funchal", mas também "por diversas famílias que deixam diariamente os filhos nas escolas EB1 da Pena, Colégio de Santa Teresinha e mesmo na Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva".

Neste seguimento, o questiona o presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Pedro Calado, "quanto mais tempo têm os utilizadores desta via de esperar pelo tão aguardado término das obras que ali ainda decorrem?".

O NÓS, Cidadãos! lamenta ainda que o actual presidente da autarquia, que manifestou recentemente a intenção de "resolver o problema de mobilidade e congestionamento de trânsito na cidade do Funchal" e mostrou também preocupação com o encerramento de ruas no centro da cidade para a realização de uma prova desportiva, não se tenha pronunciado sobre este tema.

"Os moradores e munícipes da cidade do Funchal (para além de todos aqueles que nela trabalham ou visitam), em particular os residentes na Rua Nova Pedro José de Ornelas, (Funchal), ainda não ouviram uma única palavra do edil que explicasse (e justificasse) as longas, transtornantes e aparentemente 'imóveis' obras que decorrem nesta via desde 2021, particularmente entre o cruzamento com Rua do Comboio e a Rua Pedro José de Ornelas", acusa o partido.