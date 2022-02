CDS congratula-se com abertura do espaço aéreo venezuelano para Portugal

O Grupo Parlamentar do CDS veio hoje a público expressar a sua "satisfação" com a autorização e abertura do espaço aéreo venezuelano para Portugal.

"Esta é, de facto, uma excelente notícia para todos, em especial para os nossos luso-descendentes", sublinha uma nota da Coordenação CDS-PP Madeira.

O Grupo Parlamentar do CDS lamenta, porém, o aumento em 150% dos impostos para os voos internacionais estabelecidos pela República Bolivariana da Venezuela, "porque esse aumento substancial vai prejudicar muitos dos nossos concidadãos, deixando-os limitados e sem possibilidade de viajar para Portugal".

"Esperemos que, com esta decisão, a TAP se consciencialize e aja em conformidade com a sua responsabilidade social, permitindo a abertura de voos para a Venezuela, no sentido de facilitar a vida aos nossos emigrantes", apelam os centristas.