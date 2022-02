Projecto sobre Igualdade de Género já chegou a mais de 500 jovens em Santa Cruz

O Município de Santa Cruz, através da Seção de Educação e Igualdade, tem vindo a dinamizar, em parceria com a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, um conjunto de acções de sensibilização pelas turmas de 2º e 3º Ciclo das Escolas do concelho, durante o ano lectivo 2021/2022.

"Este projecto tem como objectivo promover a igualdade entre homens e mulheres, através da sensibilização para os conceitos básicos de igualdade de género, a história dos direitos das mulheres, as desigualdades de género existentes e a problemática da violência no namoro", explica uma nota da autarquia, salientando que a "educação a base para a prevenção e consciencialização para as questões de género e relações livres de violência".

A mesma nota dá conta que, desde Outubro de 2021, já foram alcançados mais de 500 jovens santa-cruzenses, resultando destas acções trabalhos desenvolvidos pelos mesmos, nomeadamente a criação de murais digitais pela Escola de 2º e 3º Ciclo da Camacha, de forma a assinalar o Dia Internacional da Rapariga (11 de Outubro) e o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra a Mulher (25 de Novembro).