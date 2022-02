Santa Cruz aprova prorrogação da suspensão parcial do PDM no Caniço de Baixo

A Câmara Municipal de Santa Cruz aprovou esta quinta-feira, 3 de Fevereiro, em reunião de câmara, a prorrogação da suspensão parcial do PDM - Plano Diretor Municipal - em parte da zona hoteleira do Caniço de Baixo.

De acordo com a autarquia a prorrogação que tem em vista a regularização de hotéis já existentes "que nunca estiveram devidamente licenciados e ainda o surgimento de outros investimentos".

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, lembra que a suspensão tem de ser decidida pelo Governo Regional, com o qual já foram iniciadas conversações, fazendo votos para que o processo seja célere. O autarca referiu ainda que o problema da regularização de infra-estruturas já existentes repete-se em várias zonas do concelho, onde também o PDM terá de ser suspenso "por forma a que as decisões da autarquia face aos investimentos novos sejam fundamentadas por normas bem claras".

Na reunião de Câmara foi ainda aprovado, por unanimidade, um voto de louvor e congratulação pelo aniversário dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, apresentado pela Coligação Cumprir Santa Cruz.

Foi também dado luz verde à aquisição das Benfeitorias realizadas ao Quiosque 'O Casimiro', no Largo da Achada, onde surgiu uma nova infra-estrutura enquadrada no projecto de requalificação daquele espaço.