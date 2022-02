18,2 % das crianças tem a vacinação completa na Madeira

Quase um terço das crianças dos 5 aos 11 anos residentes na Região e elegíveis para a vacina contra a Covid-19 está inoculada com a primeira dose do fármaco. Com a vacinação completa (2 doses) estão inoculadas "18.2 %", revelou hoje o secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos.

À margem da visita do presidente da Assembleia Legislativa dos Açores à obra do novo Hospital da Madeira, Pedro Ramos fez saber que estão "vacinadas com a primeira dose 32 %".

No total da Região há "90 % com a vacinação iniciada, 89 % com a vacinação completa, não com o reforço, o que corresponde a 213.600 pessoas, e temos 46 % com a vacinação já com o reforço".