Conservatório com três destaques na agenda de Fevereiro

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, apresenta, neste mês de Fevereiro, três grandes destaques na sua agenda. Para além dos regulares recitais e concertos de alunos, que se mantêm desde o início do ano lectivo, o Conservatório apresenta este mês: o início de um novo projecto em parceria com o Centro Comercial Madeira Shopping, a estreia de uma obra orquestral inédita direccionada para o público infantil e o concerto de aniversário do Polo de Machico.



No dia 18 de Fevereiro, o Centro de Congressos da Madeira, recebe pelas 15 horas (sessão para escolas) e pelas 19 horas (público geral), a obra 'A Pequena Feiticeira e a Elegia da Terra', que pretende sensibilizar crianças e jovens para a crise ambiental em que vivemos. Pretende, igualmente, apresentar a orquestra enquanto ‘plataforma’ de reprodução musical erudita, mas num formato vocacionado para crianças.

Esta obra orquestral foi composta por João Caldeira e será interpretada pela Orquestra Académica do Conservatório, sob a batuta de Francisco Loreto. Contará, ainda, com a participação de alunos do 3.º ano do Curso Profissional de Artes do Espetáculo - Interpretação, sob a direção de Diana Pita.

No mesmo dia (18 de Fevereiro), o Fórum Machico recebe, pelas 20h30, o concerto comemorativo do Polo do Conservatório em Machico, que assinala este mês 27 anos ao serviço da comunidade.

Este concerto, aberto ao público, é protagonizado pelos alunos e docentes que frequentam o Polo de Machico, e para além de comemorativo do aniversário de entrada em funcionamento, assume também um "carácter pedagógico e formativo, promovendo a oferta artística junto de encarregados de educação e população em geral, dando assim a conhecer os progressos no estudo e ensino da música junto das crianças e jovens da localidade".

Já o projecto ‘Cultura no Centro’, resultado de uma parceria entre o Conservatório e o Centro Comercial Madeira Shopping, pretende levar música e artes a este espaço comercial. Este mês decorrem dois dos cinco espetáculos agendados: no dia 5, pelas 11h30, com a Tuna de Bandolins, sob a direcção artística de Tiago Lobato; e no dia 19, pelas 11h30, com o Ensemble de Clarinetes, com direcção de José António Sousa.

Durante o mês de Fevereiro estão ainda programados dois recitais no Conservatório com alunos do Curso Profissional de Instrumentista (CPI), em contexto de Formação em Contexto de Trabalho (FCT). Os ‘Concertos de Alunos’ acontecem sempre pelas 20h30, este mês nos dias 4 e 25, no Salão Nobre do Conservatório. As FCT´s fazem parte do plano de estudos (teórico-prático) dos Cursos Profissionais e são obrigatórias para estes alunos. Também em contexto de FCT, estão programados outros dois recitais com alunos do CPI, resultado da parceria entre o Conservatório e o Grupo Porto Bay. Decorrerão nos dias 17 e 24 de Fevereiro, no Hotel Porto Mare. São concertos em que os alunos têm a possibilidade de se apresentar em palco em contexto público (sendo isso uma mais-valia na sua formação profissional).

No dia 18 de Fevereiro está, ainda, programado mais um concerto da série ‘Jam Sessions Jazz’, promovido pelos alunos do Curso Profissional de Instrumentista de Jazz (CPIJ), que tem como objetivo primordial dar-lhes um espaço onde possam desenvolver as competências associadas a esta área. Este concerto, o quarto da série, irá decorrer pelas 20 horas, no Café do Museu. A iniciativa e coordenação deste projeto é dos professores de jazz do Conservatório, com destaque para Alexandre Andrade, Filipe Freitas e Francisco Andrade, e conta com a parceria da Associação Melro Preto.