'Poncha da Imperatriz' deu emprego a quatro pessoas

O novo espaço 'Poncha da Imperatriz', que foi inaugurado hoje, deu emprego a quatro pessoas, conforme revelou Marco Carvalho, responsável pelo estabelecimento, situado na Rua Imperatriz Dona Amélia, no Funchal.

O responsável acredita que poderá vir a empregar mais uma pessoa, nomeadamente no Verão, altura em que se regista um maior movimento de turistas na Madeira.

"Como no Verão existe muito turismo, acreditamos que no futuro teremos, pelo menos, mais um posto de trabalho. Temos aqui dois grupos hoteleiros e achamos que esta será a rua do futuro", afirmou.

Susana Carvalho, também responsável pelo novo estabelecimento, espera receber a visita de muitas pessoas.

"O que nós queremos é que as pessoas se sintam em casa", disse.

O espaço, que foi decorado por Nini Andrade, tem a capacidade para 22 pessoas.

A inauguração contou com a presença do presidente do governo Regional, Miguel Albuquerque, presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, secretário regional da Economia, Rui Barreto, e a designer de interiores Nini Andrade.