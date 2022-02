PJ recupera escultura desencaminhada da colecção de João Rendeiro

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, informa esta manhã, em comunicado, que "localizou e apreendeu uma escultura de autor desconhecido, denominada 'Venezianischer Mohr' (mouro veneziano), que se encontrava num armazém em Alcabideche, após busca não domiciliária levada a cabo naquele local".

Esta recuperação, realizada no âmbito de um inquérito dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), a PJ salienta que "a obra agora recuperada, e que se encontrava desencaminhada, faz parte do acervo de obras de arte apreendidas a João Rendeiro, no âmbito de inquérito no qual se encontra condenado numa pena de 10 anos de prisão efetiva, pela prática de crimes de fraude fiscal qualificada, abuso de confiança qualificado e branqueamento".

A entidade policial de investigação criminal prossegue no encalço de mais obras desaparecidas. Enquanto isso, João Rendeiro continua preso na África do Sul e a aguardar decisão sobre a exportação para Portugal, para cumprir pena, depois de ter fugido do país no final do ano passado.