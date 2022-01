Ergue-te considera que falta de meios não ajudou a uma melhor campanha

A candidata do partido Ergue-te pelo círculo da Madeira faz um balanço relativamente positivo do resultado alcançado nesta noite eleitoral. Ana Braz recorda que “se trata de um partido pequeno e, portanto, não teve financiamento que lhe permitisse fazer uma grande campanha”.

“Este método d’Hondt, no caso da Madeira até não desfavorece muito, mas a nível nacional desfavorece”, considerou a candidata do partido de extrema-direita que conseguiu 0,18% com 234 votos. “Se a contagem dos votos fosse toda junta, se calhar era possível os partidos mais pequenos elegerem e fazer-se representar”, afirmou a professora que actualmente reside em Alcobaça.

Em declarações ao DIÁRIO, assumiu que a circunstância de não estar a viver na Madeira, por razões profissionais levou a que não colaborasse na campanha. “Se eu não fiz um grande trabalho de campanha, até acho que o partido teve um resultado bom. Nós não tivemos meios de fazer uma coisa melhor”, concluiu.