Ministro diz que dose de reforço fará a diferença no combate à pandemia no Brasil

O ministro da Saúde disse hoje que a dose de reforço da vacina contra a covid-19 vai fazer a diferença na luta contra a pandemia no Brasil e defendeu a ampliação da cobertura da população com a terceira aplicação.

"É fundamental avançarmos na dose de reforço. É isso que vai fazer a diferença. O Brasil tem uma cobertura por volta de 30% [da população] com a dose de reforço, e nós precisamos ampliar", afirmou Marcelo Queiroga.

O ministro também rebateu indiretamente um anúncio feito pelo governo regional do estado brasileiro de São Paulo, que pretende aplicar uma quarta dose de vacinas contra a covid-19 na sua população.

"Essa ansiedade em querer aplicar a quarta dose sem evidência científica também não ajuda no enfrentamento à pandemia. É fundamental avançarmos na dose de reforço [terceira dose]. Tenho dito e reitero", advogou o ministro brasileiro.

Mais de 153,8 milhões de pessoas já possuem o calendário vacinal completo (as duas doses ou a vacina dose única) no Brasil, o que equivale a 72% dos 213 milhões de habitantes do país.

O Brasil já registou 635.074 mortes e quase 27 milhões de casos notificados da doença desde o início da pandemia, em fevereiro de 2020.

A covid-19 provocou pelo menos 5,77 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante do mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.