Capitania cancela aviso de vento forte para a Madeira

A Capitania do Porto do Funchal emitiu ao final desta madrugada e início de manhã de quarta-feira, 2 de Fevereiro, um aviso de cancelamento de mau tempo, nomeadamente por causa do vento forte.

Segundo a nota, "apesar do Cancelamento do Aviso, recomenda-se aos proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções no assegurar das respectivas condições de navegabilidade".

Recorde-se que o anterior aviso, uma actualização emitida ao final da tarde de ontem, prolongava o aviso de vento forte e mau tempo na orla marítima até às 18h00 de hoje.