CMF entrega memorando ao Serviço Regional de Protecção Civil com requisitos para a cidade

O vereador com o pelouro dos Bombeiros e Protecção Civil Municipal do Funchal, Bruno Pereira, recebeu esta quinta-feira, 3 de Fevereiro, o novo presidente do Serviço Regional de Protecção Civil, Coronel António Mendes Nunes, que efectuou uma visita de trabalho aos Bombeiros Sapadores do Funchal e ao Serviço Municipal de Protecção Civil.

Na ocasião, Bruno Pereira destacou que se trata de "uma visita importante" com o objectivo de "haver uma convergência de posições sobre um conjunto de questões" entre a Câmara Municipal do Funchal e o Serviço Regional de Protecção Civil Regional. O vereador assegurou ainda que "os funchalenses estar seguros quanto ao dispositivo de segurança existente no Funchal".

Todavia, "há sempre questões a melhorar, quer do ponto de vista de legislação, meios, questões administrativas", sendo essa a visão que a autarquia quis transmitir ao Serviço Regional de Protecção Civil, nomeadamente de "conhecer a capacidade de resposta", a que se junta ainda as tais "grandes questões que devem ser tidas em consideração nos próximos tempos".

Nesse sentido, o vereador Bruno Pereira entregou ao Coronel António Mendes Nunes um memorando, com todos os requisitos que espera ver implementados na cidade para ser estudado por parte do Serviço Regional de Protecção Civil Regional.