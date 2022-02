40 participantes do curso GEPAL receberam certificados

Decorreu, esta tarde, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, o encerramento do ciclo de formação do curso de Gestão Pública na Administração Local (GEPAL), que se realizou entre Maio e Novembro de 2021, e que foi promovido pela Associação de Municípios de Região Autónoma da Madeira (AMRAM).

Cerca de 40 participantes, oriundos de vários municípios da região receberam de Pedro Calado, presidente da AMRAM, os seus certificados de formação. Na ocasião, o autarca do Funchal destacou a importância de valorizar os recursos humanos nas câmaras municipais. “É fulcral continuarmos a privilegiar a ação formativa dos técnicos e dirigentes que existem nos diferentes municípios, pois são, muitas vezes, o primeiro contacto que há com os munícipes”, afirmou.



No passado dia 31 de Fevereiro, Pedro Calado apresentou o novo Plano Formativo da AMRAM que prevê, para este ano, a realização de 18 acções formativas.