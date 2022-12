Campanha para ajudar carenciados a comprar medicamentos arranca hoje

A campanha "Dê troco a quem precisa" começa hoje nas farmácias de todo o país e convida os portugueses a doarem o troco das suas compras nas farmácias a pessoas carenciadas, segundo a associação Dignitude.

"Todos os donativos recolhidos serão integralmente aplicados no acesso digno ao medicamento para pessoas carenciadas e abrangidas pelo programa", refere a associação em comunicado.

O programa Abem (rede solidária do medicamento) da associação Dignitude é uma iniciativa apoiada pela Portugal Inovação Social, através de fundos da união europeia.

A Dignitude afirma que este programa tem como objetivo permitir o acesso aos medicamentos prescritos a quem não tem capacidade financeira para os adquirir, suportando, no receituário, o valor não comparticipado pelo Estado.

Segundo a associação, um em cada 10 portugueses não consegue adquirir os medicamentos de que precisa por não ter dinheiro para os pagar.

A nível nacional, o programa já apoiou 30.742 beneficiários de 17.338 famílias, em que 13% são crianças.

Desde maio de 2016, quando se deu início a este programa, que já foram dispensadas 2.060.668 embalagens de medicamentos.

A iniciativa decorrerá em 522 farmácias do país.

É também possível apoiar esta iniciativa através de:

MBWAY: 932 440 068

Transferência bancária: PT50 0036 0000 9910 5914 8992 7

A Associação Dignitude, promotora do Programa abem:, emite recibos de donativo no âmbito do Estatuto de Benefícios Fiscais. Para tal, os doadores devem enviar comprovativo de transferência, nome e NIF para [email protected]

Veja também na imagem anexa as farmácias aderentes da Madeira.