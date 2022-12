Nenhum sobrevivente encontrado após explosão de prédio em Jersey

As buscas pelos desaparecidos após uma explosão num edifício residencial em Saint Helier, na ilha britânica de Jersey, terminaram, no sábado, sem que se encontrassem mais sobreviventes.

A líder do governo regional, Kristina Moore, revelou, em declarações à BBC, que as autoridades encontram-se agora numa "operação de recuperação" dos corpos das cerca de 12 pessoas que se estima que tenham ficado soterradas nos escombros.

Até agora foram confirmadas três vítimas mortais, na sequência do incidente.

Os dois feridos reportados anteriormente já terão tido alta, sendo que um terceiro indivíduo encontra-se internado e a receber tratamento.

"É com tristeza que confirmo que a operação de busca e resgate foi transferida para uma operação de recuperação. A decisão foi tomada após uma avaliação detalhada e após o uso de unidades especializadas. Estão em vigor estratégias de identificação de vítimas e oficiais especializados estão a inspecionar o local com serviços de bombeiros e ambulâncias e consultores táticos de busca e resgate urbano", afirmou o chefe da polícia de Jersey, Robin Smith, citado pela BBC.

O Governo Regional da Madeira, através da Direcção Regional das Comunidades, está a acompanhar o trágico incidente, mas ao que tudo indica não há madeirenses entre as vítimas.

Equipas especializadas continuam no local a acompanhar as buscas. Ainda não são conhecidas as causas do incidente.