Bolsonaro recebe milhares de apoiantes que contestam tomada de posse de Lula

O Presidente brasileiro Jair Bolsonaro recebeu hoje milhares de apoiantes que se deslocaram à residência oficial e protestaram na capital contra a tomada de posse do Presidente eleito Lula da Silva.

Bolsonaro, que na sexta-feira recebeu apoiantes no Palácio de Alvorada, um mês depois de completo silêncio após a derrota nas eleições presidenciais de 30 de outubro, não fez qualquer discurso durante o encontro, que durou 20 minutos.

O Presidente, acompanhado por alguns dos seus líderes políticos, caminhou ao longo do canal de água que separa os jardins da residência, cumprimentou os seus apoiantes e até tirou fotografias com algumas crianças que foram autorizadas a atravessar o fosso. Um pastor evangélico conduziu uma oração coletiva e, quando os apoiantes aguardavam uma declaração, como tinha feito na sexta-feira passada, Bolsonaro disse apenas "boa noite".

O Presidente, que deixará o poder em 01 de janeiro, ainda não felicitou Lula nem reconheceu abertamente a sua derrota nas urnas. Quando a sua derrota nas eleições de 30 de outubro foi anunciada, com 49,1% dos votos para os 50,9% de Lula, milhares de apoiantes foram para as ruas exigir que Bolsonaro permaneça no poder e muitos acamparam em frente ao quartel militar. Nos protestos, muitos dos apoiantes de Bolsonaro apelaram a uma "intervenção" militar contra a vitória de Lula, líder do Partido dos Trabalhadores (PT).

Hoje, os comícios intensificaram-se, principalmente em Brasília, onde na segunda-feira Lula será certificado pelo sistema de justiça eleitoral com as credenciais que oficializam a sua vitória nas eleições de outubro. Entre os manifestantes está um grupo de indígenas que apoia o líder da extrema-direita e que durante a semana tentou bloquear o acesso ao aeroporto de Brasília e até ocupou um dos centros comerciais da capital brasileira durante vários minutos.