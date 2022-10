Campeão Dinarte Nóbrega vence Rampa do Porto Moniz

O já campeão regional do Troféu Regional de Rampas AMAK amealhou esta tarde mais uma prova, desta feita na Rampa do Porto Moniz.

Ao volante do LBS Motor Club RX01 o madeirense festejou o triunfo com o tempo total de 5:49,0038 minutos, e com uma vantagem de 1,2 segundos para Sérgio Jesus (Semog Bravo) que viria a ser segundo classificado.

O terceiro lugar viria a ser ocupado por Gregório Faria (AG AG/S) a 4,4 segundos do vencedor.

No Troféu de Rampas AMAK - Históricos, a vitória na Rampa do Porto Moniz sorriu a Carla Pestana/Alberto Rosário ao volante de um BMW E30 318 Is.