Zdimal vence Torneio de Outono

Alexandre Zdimal, atleta do Roberto Costa TC arrecadou mais um troféu em Ténis. Desta feita, o checo venceu o Torneio de Outono, organizado pelo CE O Liceu, primeiro torneio de outubro.

Zdimal, semi-finalista no Campeonato Regional Absoluto de 2022, venceu na final o jovem Luis Evangelista, do CD Nacional, por 6-0 6-0.

Actualmente no top-40 do Ranking Nacional, Zdimal tem no currículo diversos torneios seniores na Região, tendo como principal conquista o Campeonato Regional Absoluto de 2020.

Aponta agora baterias para a 1.ª Etapa Circuito Sénior AEFJI, já no final do presente mês, penúltimo torneio sénior do ano. O CD Nacional irá organizar o último torneio sénior, na comemoração do seu aniversário.

A próxima prova organizada pela Associação de Ténis da Madeira onde Alexandre Zdimal e outros atletas da Região procurarão dar o seu contributo para o Campeonato Regional de Equipas. Uma prova que regressa no início de 2023.