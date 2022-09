China pede que Moscovo e Kiev não deixem conflito "transbordar"

O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, pediu hoje, na Assembleia Geral da ONU, que a Ucrânia e a Rússia não deixem a guerra "transbordar" e protejam os direitos e interesses legítimos dos países.

"Pedimos a todas as partes envolvidas que evitem que a crise transborde e protejam os direitos e interesses legítimos dos países em desenvolvimento", disse Wang Yi.

"A prioridade é facilitar as negociações de paz", sublinhou o ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, pedindo uma "resolução pacífica da crise ucraniana" através de "discussões justas e pragmáticas".

A China é oficialmente neutra quanto ao conflito, mas tem sido acusada pelos ocidentais de ser muito conciliadora com a Rússia, embora as autoridades dos Estados Unidos tenham expressado esperanças, após as declarações de Pequim esta semana na ONU.

O ministro chinês também se reuniu em Nova Iorque com o seu colega ucraniano Dmytro Kouleba, assegurando-lhe que Pequim pediu respeito pela "integridade territorial de todos os países".

"A solução fundamental é abordar as preocupações legítimas de segurança de todas as partes e construir uma arquitetura de segurança equilibrada, eficaz e sustentável", disse hoje Wang Yi.