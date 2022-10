Maratonas Fotográficas da FNAC chegam ao Funchal

As Maratonas Fotográficas da FNAC chegam à cidade do Funchal este sábado, 8 de Outubro, com o objectivo de permitir aos amantes de fotografia captar as melhoras imagens da Região Autónoma da Madeira, enquanto conhecem a cultura da cidade e mantêm em mente o factor sustentabilidade.

O percurso realizado pelos fotógrafos terá início no Museu da Fotografia e, depois, o grupo subirá de teleférico até à freguesia do Monte, onde irá conhecer o Jardim Tropical e o Jardim Botânico.

As Maratonas Fotográficas FNAC contam com grupos de dezenas de participantes e acontecem em várias cidades do País, num momento de promoção de convívio e partilha de experiências entre os apaixonados pela fotografia.

Inês Condeço, directora de Marketing e Comunicação da FNAC em Portugal, descreve o projecto como "espelho da essência da marca”, classificando esta edição como "especial".

"Definimos um ponto de encontro cultural sustentado em dois eixos verdadeiramente importantes: a valorização de cada cidade e a necessidade de preservar o planeta”.

Um júri composto por elementos da FNAC e quatro fotojornalistas convidados, irá eleger as melhores imagens captadas. O anúncio dos premiados está agendado para 12 de Novembro.