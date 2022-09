Iniciativa Liberal diz que existem 'esquadras' ilegais chinesas na Madeira, Lisboa e Porto

O líder da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, alertou esta quinta-feira, 29 de Setembro, no decurso do debate sobre política geral na Assembleia da República, para a alegada existência de "esquadras informais de polícia" chinesas na Madeira, Lisboa e Porto.

João Cotrim Figueiredo disse que tomou conhecimento da situação através de um relatório elaborado por uma Organização Não Governamental (ONG) de defesa dos Direitos Humanos, onde consta que "há duas municipalidades chinesas, que possivelmente não são as únicas, que instalaram dezenas de esquadras informais de polícia em vários países do mundo para monitorizar, investigar, e repatriar, sob coacção, cidadãos de origem chinesa residentes nesses países".

Segundo Cotrim Figueiredo, em Portugal haverá três: em Lisboa, no Porto e na Madeira.

"Há indícios que estas esquadras se articulam com a rede do designado departamento frente unida do Partido Comunista Chinês", disse, questionando António Costa sobre se teria conhecimento desta matéria.

O primeiro-ministro respondeu que não e sugeriu que o deputado liberal informe a Procuradoria-Geral da República.