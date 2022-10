ISAL realiza sessão de abertura da 9.ª edição da Pós-graduação em Gestão de Recursos Humanos

Decorreu esta sexta-eira a sessão de abertura da 9.ª edição da Pós-graduação em Gestão de Recursos Humanos, no Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL). A sessão contou com a presença da Vice-Diretora Geral do ISAL, a Doutoranda Sancha de Campanella, e do docente que ministra a unidade de formação em Gestão de Conflitos e Negociação, o Doutorando Nelson Abreu.

"O ISAL pretende, através desta oferta formativa, desenvolver competências técnicas e humanas adequadas à Gestão de Recursos Humanos, dotando os formandos de conhecimentos, ferramentas e conceitos imprescindíveis ao desempenho de funções de gestão e chefia nesta área profissional. O curso destina-se a profissionais das áreas da Gestão, Psicologia, Sociologia, Economia, Direito ou outras áreas afins que pretendam adquirir conhecimentos no âmbito da Gestão de Recursos Humanos", dá conta o ISAL através de nota de imprensa.

A coordenação científica do curso está a cargo do professor universitário Lobato Neves, Mestre em Políticas e Gestão de Recursos Humanos. Além da sua vasta experiência de mais de trinta anos na área dos Recursos Humanos, Lobato Neves foi fundador da primeira Revista Científica Especialista em Gestão de Recursos Humanos em Portugal, a RH Magazine.

Com este curso, "o ISAL pretende ir ao encontro das necessidades da Região Autónoma da Madeira, reconhecendo a importância de uma eficiente gestão dos recursos humanos, não fossem estes a chave para o sucesso de qualquer organização".