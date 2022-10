'Eu vim de lá – Colagens de Memórias' de Paula Delecave em exposição no centro cívico de Santa Maria Maior

Entre os dias 12 e 15 de Outubro, a Universidade Sénior de Santa Maria Maior, em parceria com a Associação Contigo Teatro, vai dispor, no Centro Cívico de Santa Maria Maior, uma exposição da autoria da artista plástica Paula Delecave.

A artista pretende homenagear a sambista brasileira Ivone Lara com o título da exposição. A sua arte permite reinventar as origens através de colagem e recortes de fotografias que consagram as memórias de várias gerações com fotomontagens “despenteando retratos para depois remendar e recriar”.

Também no dia 13 de Outubro vai realizar-se, no mesmo local, uma oficina intergeracional entre a artista e os alunos da EB1-PE Visconde Cacongo e da Universidade Sénior.