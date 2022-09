Deputados do PSD congratulam atleta Tiago Berenguer

O Grupo Parlamentar do PSD entregou hoje um voto de congratulação ao atleta Tiago Berenguer pela conquista da medalha de ouro no Campeonato Europeu de Badminton Sub-15, enaltecendo o seu esforço e dedicação, bem como o trabalho do seu treinador, Cosme Berenguer, o acompanhamento do seu clube e da sua família, cruciais para esta conquista histórica que muito honra a Madeira e o país.

Tiago José Ferreira Berenguer, atleta do Club Sports Madeira, sagrou-se campeão na vertente singular homens, no campeonato organizado pela Badminton Europe Confederation, que decorreu em Espanha, entre 21 e 24 de setembro, tendo o jovem madeirense vencido o francês Arthur Tatranov nos dois sets por 21-14 e 21-11.

Nascido na Madeira a 15 de outubro de 2008, e há muito considerado uma promessa no badminton, Tiago Berenguer foi o primeiro português a alcançar uma vitória europeia neste escalão. Em julho, era já considerado o 27º atleta do ranking europeu da sua categoria e sonhava em conquistar o Campeonato da Europa.

Este sonho alcançado, resultado histórico para a Região e para o País, é espelho de um longo caminho de superação, sacrifício, treino, abnegação e dedicação que tem contado com o apoio inequívoco do pai, seu treinador, Cosme Berenguer, do Club Sports Madeira, da sua família, da Seleção Nacional e dos colegas atletas com quem tem partilhado a paixão pelo badminton. Disso são exemplo as 23 medalhas de ouro em torneios internacionais, que fazem, por sua vez, parte de um conjunto alargado de mais de 300 medalhas conquistadas.