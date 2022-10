Geny Catamo é a grande novidade na lista de convocados do Marítimo para o jogo desta segunda-feira, frente ao Casa Pia, encontro alusivo à 8.ª jornada da I Liga.

O internacional moçambicano recuperou da lesão que sofreu ainda ao serviço do Sporting, no início de Julho, problema que vinha, até agora, a adiar a sua estreia com a camisola verde-rubra.

Além de Geny, o guarda-redes Trmal também regressa às opções do técnico João Henriques por troca com Miguel Silva, guardião que se encontra a recuperar de um problema muscular, e Rafael Brito também se junta aos eleitos em detrimento de Clésio Baúque.

Face ao último desafio no Estádio da Luz, e em sentido inverso ao de Geny Catamo, o extremo espanhol Zarzana é preterido das escolhas de João Henriques por opção técnica - passa de titular para a bancada. Miguel Silva, Matheus Costa, Zainadine e Pablo Moreno estão entregues ao departamento clínico dos insulares.

Guarda-redes: Trmal, Bruno Pereira e Vítor Eudes;

Defesas: Cláudio Winck, Moisés Mosquera, Leo Andrade, Vítor Costa, Gonçalo Cardoso e Fábio China;

Médios: Edgar Costa, Rafael Brito, João Afonso, Diogo Mendes, Joel Sonora, Stefano Beltrame, Lucho Vega e Bruno Xadas;

Avançados: André Vidigal, Geny Catamo, Chucho Ramírez e Joel Tagueu.