Domingo de Verão em pleno Outono

O Arquipélago da Madeira deverá ter um dia de bom clima e de verão, já em pleno Outono, isto de acordo com a previsão do IPMA para este domingo, 2 de Outubro de 2022.

Céu geralmente pouco nublado e vento fraco a moderado (10 a 30 km/hora) predominando de leste/nordeste, antevendo-se uma pequena subida da temperatura máxima nas terras altas, diz o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.



No Funchal o céu estará geralmente pouco nublado e o vento soprará fraco (inferior a 15 km/hora.

No mar da Costa Norte, as ondas devem vir na direcção de nordeste com 1,5 a 2 metros de altura, mas na Costa Sul, as ondas virão de sueste com alturas inferiores a 1 metro.



A temperatura da água do mar estará amena, 22 a 24ºC.