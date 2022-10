Recolhidos 5.450 kg de resíduos através do 'Clean Up tem World - Limpar o Funchal do mar à serra'

A edição deste ano da campanha 'Clean Up the World – Limpar o Funchal do mar à serra', quando comparada com as dos dois anos anteriores, teve mais voluntários a participar e recolheu mais resíduos.

A campanha deste ano contou com um total de 1.284 voluntários (460 adultos e 824 crianças/adolescentes), sendo de destacar que, paralelamente a este grupo, participam também os colaboradores do Departamento de Ambiente com uma acção de limpeza num terreno camarário, bairro social e num ribeiro.

Na acção desenvolvida por todos os participantes foram recolhidos cerca de 5.450Kg de resíduos, onde 720kg eram Resíduos Urbanos (recicláveis e indiferenciados), Resíduos Verdes – 3.750Kg, RCD’s – 370kg e Metal – 610Kg.

Em 2021 associaram-se a esta campanha 1.229 participantes, tendo sido recolhidos cerca de 5.300kg de resíduos.

No ano de 2020, e em virtude da pandemia covid-19 participaram 97 voluntários conjuntamente com o Departamento de Ambiente.

Na acção desenvolvida por todos os participantes foram recolhidos cerca de 4.500Kg de resíduos. Em 2019, participaram cerca de 1.376 voluntários, sendo recolhidos 6.000 kg de lixo. No ano de, 2018, participaram cerca de 1.000 voluntários, sendo recolhidos 1.900 kg de lixo.

No ano anterior, 2017, no Funchal associaram-se 1.216 voluntários e foram recolhidos, pelos serviços camarários, 2.430 kg de lixo. Em 2016, no Funchal, associaram-se 1.276 voluntários e foram recolhidos, 4.500 kg de lixo, sendo que em 2015, na mesma campanha, associaram-se 879 voluntários e foram recolhidos 4.200 kg de lixo e em 2014, no Funchal, associaram-se 843 voluntários e foram recolhidos 2.820 kg de lixo.

Este ano a instituição parceira da Câmara Municipal do Funchal, neste campanha, foi o Hospital da Luz, sendo ainda de destacar a participação das Escola Básica do 1º ciclo com Pré-Escolar do Monte, Escola Básica do 1º ciclo com Pré-Escolar do Areeiro e Lombada, Escola Profissional Atlântico, Escola Básica do 1º ciclo com Pré-Escolar Visconde Cacongo, Escola Básica do 1º ciclo com Pré-Escolar da Ajuda, Escola Básica do 1º ciclo com Pré-Escolar e Creche dos Louros, Escola Básica do 1º ciclo com Pré-Escolar do Boliqueime, Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, Colégio da Rochinha, Escola Profissional Cristóvão Colombo, Instituto para a Qualificação IP-RAM - Centro de Formação Profissional da Madeira, Infantário Semi-Internato de Santa Clara, Escola Básica do 1º ciclo com Pré-Escolar com Creche de Santo Amaro, Externato São João, Escola Maria Eugénia Canavial, Escola da APEL, Escola Básica com Pré- escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro, Escola Básica do 1º ciclo com Pré-Escolar do Ribeiro Domingos Dias, Externato Apresentação de Maria, Escola Secundária Jaime Moniz, Escola Básica do 1º ciclo com Pré-Escolar de Santo António e Curral das Freiras, Infantário da Fundação Santa Luísa de Marillac, Colégio dos Salesianos, Escola Profissional Francisco Fernandes, Escola Básica do 1º ciclo com Pré-Escolar dos Ilhéus, Escola Básica do 1º ciclo com Pré-Escolar da Cruz de Carvalho.

Todos estes estabelecimentos de ensino actuaram na sua respectiva área circundante, num total de 824 crianças/adolescentes e 111 adultos.

Participaram activamente neste iniciativa as Juntas de Freguesia do Monte, de São Pedro, de São Roque, do Imaculado Coração de Maria, de São Martinho, de Santo António, a Guarda Nacional Republicana (GNR) – Posto de Protecção e Socorro da Madeira (PPSMadeira), da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS), o Exército (Regimento de Guarnição n.º 3), a Policia de Segurança Pública (PSP) - Policiamento Proximidade Funchal, os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM), os Bombeiros Sapadores do Funchal (BSF), o Parque Ecológico do Funchal, a FrenteMar Funchal, o Ginásio de São Martinho, o Ginásio de Santo António, o Ginásio da Barreirinha, o Centro Comunitário do Funchal, a Associação de Desenvolvimento de Santo António (ASA), bem como os moradores dos conjuntos habitacionais, da Sociohabita Funchal, da Câmara Municipal do Funchal (Santo Amaro – Centro [email protected], Pico dos Barcelos, Galeão e Quinta Falcão).