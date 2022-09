Produção de resíduos diminuiu 12,3% na Madeira em 2021

A produção global de resíduos rondou as 248,6 mil toneladas em 2021, na Região, menos 34,8 mil toneladas (‑12,3%) comparativamente ao ano precedente, de acordo com a estimativa elaborada pela Direcção Regional de Ambiente e Alterações Climáticas (DRAAC), publicada esta sexta-feira pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

"Este decréscimo é fundamentalmente explicado pela redução verificada na deposição de inertes na ilha da Madeira (-35,0%), sendo que excluindo este tipo de resíduos no conjunto do arquipélago, a variação na produção global de resíduos na Região seria positiva em 5,1%", explica a DREM.

Uma parte substancial da produção global está relacionada com os resíduos encaminhados para a Estação de Tratamento de Resíduos da Meia Serra, que rondou as 132,7 mil toneladas, +4,3% que no ano precedente, destacando-se o aumento da valorização orgânica (resíduos encaminhados para compostagem), que quadruplicou.

Por sua vez, os resíduos destinados a reciclagem/valorização fora da RAM rondaram as 29,2 mil toneladas, +1,1% do que ano anterior. Destaque para o crescimento dos pneus (+235,9%), das pilhas (+46,7%), dos óleos alimentares usados e do papel (ambos com +15,7%). Contrariamente, há a assinalar as reduções observadas no cartão (-13,1%) e nas baterias auto (-11,8%).

Na reciclagem realizada na RAM, há a salientar a estilha, que ascendeu às 1,7 mil toneladas (+18,9% que em 2020), e o plástico (309 toneladas, +134,5%). Foram ainda valorizadas 131 toneladas de subprodutos da indústria da cana-de-açúcar e do vinho.