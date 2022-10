Retiro ‘Imersão em Ti’ terá lugar na Madeira

Entre os dias 15 e 18 de Outubro, a Madeira servirá de palco para um retiro que vai permitir descansar, aprender e investir no desenvolvimento pessoal e social.

O evento acontecerá no Hotel Quinta da Serra, um bio hotel de cinco estrelas.

A iniciativa é da SPPIC – Assessoria e Publicações, na pessoa das suas fundadoras, Cláudia Jorge e Sofia Henriqueto, que organizam e dinamizam este novo conceito de retiro ‘Pausas para Crescer’, através de um fim-de-semana prolongado.

O objectivo deste programa é imergirmos em nós mesmos, através do auto-conhecimento de valores, prioridades e competências para nos possamos desenvolver e encontrar um equilíbrio interior que se reflita com os nossos pares. -SPPIC – Assessoria e Publicações.

Tendo como palco de fundo as paisagens paradisíacas da Madeira, o retiro contará com sessões de partilha e reflexão, momentos de mentoria e coaching, meditações e caminhadas, tudo acompanhado por uma alimentação de conforto, pensada ao pormenor para estes dias.

Cláudia Jorge é uma formadora com mais de 10 anos de experiência, coach com formação certificada em coaching e PNL, com especialização em problemas de cognição e multideficiência e com especialização na área de comportamento e personalidade.

Já Sofia Henriqueto é professora de formação inicial, tem um mestrado em desenvolvimento pessoal e social e é coach formada em coaching e PNL.

O programa tem o custo de 363 euros + IVA e inclui todo o programa, materiais e estadia com regime de alimentação completa. Este valor não inclui ida até à ilha e ao local.

As inscrições estão a decorrer no site da SPPIC.