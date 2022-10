Valter de Sousa e Antony Brazão concluem desafio no '24 hour Comics Day'

Valter de Sousa e Antony Brazão conseguiram concluir o desafio do '24 hour Comics Day': criar uma banda desenhada de 24 páginas em 24 horas consecutivas.

Esta foi uma iniciativa promovida pela Secretaria Regional de Educação Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Juventude, em parceria com a Livraria Sétima Dimensão, que teve lugar no Centro de Juventude do Funchal, entre as 10 horas do dia 1 de Outubro e as 10 horas do dia 2 de Outubro. Neste evento estiveram reunidos jovens com idades compreendidas entre os 11 e os 31 anos.

Foram 20 os participantes deste desafio, mas somente Valter de Sousa e Antony Brazão completaram o desafio.

Após um hiato de alguns anos, os jovens voltaram a dar azo à imaginação, a conviver e a trocar experiências de uma paixão em comum: a banda desenhada.

Uma cópia dos trabalhos criados será enviada para The Ohio State University Billy Ireland Cartoon Library & Museum, entidade responsável pelo evento à escala global.

O '24 hour Comics Day' é uma iniciativa internacional que decorreu em simultâneo em diversas partes do mundo.