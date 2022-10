PSI encerra em alta com EDP Renováveis a ganhar 4,98%

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em alta, com o índice PSI a subir 0,73% para 5.692,79 pontos, em linha com as restantes principais bolsas europeias, destacando-se a EDP Renováveis a ganhar 4,98%.

Das 15 cotadas que integram o PSI, oito subiram e sete desceram.

A liderar as subidas ficou a EDP Renováveis, que avançou 4,98% para 21,71 euros.

Entre os principais ganhos figuram ainda a Corticeira Amorim, que cresceu 3,11% para 9,94 euros, a Galp, que somou 3,09% para 10,01 euros, a EDP, que totalizou mais 2,02% para 4,49 euros, a REN, que adicionou 1,37% para 2,59 euros, a NOS, que ascendeu 1,22% para 3,83 euros, e os CTT, que se valorizaram 1,01% para 3,01 euros.

Com uma subida inferior a 1% ficou a GreenVolt (7,83 euros).

No sentido oposto, a liderar as descidas ficou a Navigator, que perdeu 3,64% para 3,87 euros.

Entre as principais perdas ficaram também o BCP, que cedeu 3% para 0,14 euros, a Altri, que caiu 1,82% para 5,66 euros e a Semapa, que baixou 1,22% para 12,94 euros.

Com perdas abaixo de 1% ficaram a Jerónimo Martins (21,32 euros), a Sonae SGPS (0,96 euros) e a Mota-Engil (1,18 euros).

No resto da Europa, Frankfurt avançou 1,09%, Madrid 0,97%, Londres 0,61% e Paris 0,41%.