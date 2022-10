PSI sobe 0,49% em contraciclo com Europa

A bolsa de Lisboa encerrou hoje a sessão em terreno positivo, com o índice PSI a subir 0,49% para 5.426,31 pontos, em contraciclo com as principais praças europeias.

Das 15 cotadas que integram o índice PSI, 11 subiram e quatro desceram. A NOS liderou as subidas e somou 1,86% para 3,61 euros.

Nas maiores subidas terminaram ainda o BCP (1,68% para 0,13 euros), a Navigator (1,45% para 3,93 euros), a Jerónimo Martins (0,97% para 19,77 euros) e a Sonae (0,86% para 0,94 euros).

A Galp avançou 0,81% para 9,69 euros, após ter caído quase 5% na sessão anterior, na sequência de informações sobre uma redução na produção e fornecimento de gás natural liquefeito proveniente da Nigéria.

A Mota-Engil registou uma valorização de 0,70% para 1,15 euros e a Greenvolt ganhou 0,67% para 7,47 euros.

Nas descidas, a EDP Renováveis recuou 0,79% para 20,13 euros, a EDP caiu 0,58% para 4,26 euros, os CTT baixaram 0,51% para 2,90 euros e a REN perdeu 0,40% para 2,46 euros.

As principais bolsas europeias terminaram no 'vermelho', com Paris a descer 0,43%, Madrid 0,36%, Milão 0,22%, Frankfurt 0,19% e Londres 0,17%.