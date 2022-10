Apresentação temática encerra comemoração do centenário da primeira visita presidencial

Durante este mês, o Palácio de São Lourenço assinalou o centenário da primeira visita presidencial à Madeira, realizada pelo Presidente da República, António José de Almeida, a 9 de Outubro de 1922.

No dia 27 de Outubro, pelas 15h00, esta comemoração encerra-se com uma apresentação temática que abordará detalhadamente esta visita presidencial de algumas horas, desde o desembarque de António José de Almeida no Funchal até ao seu regresso ao molhe da Pontinha e partida para Lisboa, revela o gabinete de comunicação do Representante da República.

Qual o programa institucional desta visita presidencial, num período conturbado da Primeira República, a poucos anos do seu fim? Quais os pontos de interesse por onde passou o Presidente da República no Funchal? Como se apresentavam então os salões do Palácio de São Lourenço, ainda distantes da configuração atual? Estas são algumas das questões a abordar através das imagens e notícias que documentam esta primeira visita presidencial à Madeira, ocorrida há 100 anos". Gabinete de comunicação do Representante da República

A entrada é livre, mas requer marcação prévia junto do gabinete do Representante da República – Área Museológica do Palácio de São Lourenço, através do telefone 291 202530, ou do e-mail [email protected]