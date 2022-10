O Centro Comunitário 'Integrar e Desenvolver', resposta social do Centro Social e Paroquial de Santa Cecília, promove amanhã, pelas 15 horas, a apresentação pública dos resultados do projecto 'Altamente [email protected]', apoiado pela Fundação Cecília Zino, também aproveitando a ocasião para proceder à entrega de certificados de formação à sua população alvo.

Em 2021, o Centro Comunitário apresentou uma candidatura à Fundação Cecília Zino, com o objectivo de implementar o projecto 'Altamente [email protected]'. Após a celebração de um protocolo de parceria entre as duas instituições, em Outubro de 2021, tiveram início as acções previstas em candidatura.

Assim, este projecto, que beneficiou directamente 32 adolescentes em Câmara de Lobos, permitiu a criação de um espaço de inclusão socio-digital com o objectivo de melhorar a resposta do apoio e acompanhamento diário aos seus estudos, possibilitando a alguns destes o acesso fácil a um computador para a realização de pesquisas e trabalhos escolares, solicitados em contexto escolar.

No âmbito do 'Altamente [email protected]' foram também implementadas acções no âmbito do apoio e acompanhamento diário ao estudo; sessões de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para consolidação dos conhecimentos já adquiridos em contexto escolar; acções de sensibilização e debates, destinadas a crianças, adolescentes e encarregados de educação, sobre os efeitos adversos do uso abusivo das tecnologias e redes sociais, cyberbullying, entre outros temas; e ainda a articulação com a escola dos adolescentes para fazer o acompanhamento da sua frequência e do seu aproveitamento escolar.